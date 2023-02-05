В СМИ узнали о позиции генпрокурора по законопроекту, позволяющему Дери вернуться на пост министра

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара вскоре должна будет представить Министерскому комитету по законодательству свое мнение относительно законопроекта от коалиции, который не позволит Верховному суду вмешиваться в назначение министров правительства.

Газета Едиот Ахронот сообщила, что Бахарав-Миара намерена выступить против предложения, направленного на повторное назначение председателя ШАС Арье Дери министром после того, как Верховный суд постановил, что он не может продолжать занимать свои должности, и премьер-министру Нетаниягу пришлось его уволить.

Генеральный прокурор также не намерена защищать законопроект в Верховном суде от имени правительства.

Напомним, что на прошлой неделе депутат Кнессета Моше Арбель (ШАС) представил законопроект, который позволит правительству повторно назначить Дери министром внутренних дел и здравоохранения и не позволит Верховному суду аннулировать эти назначения.

Согласно законопроекту, Верховный суд больше не будет иметь права вмешиваться в назначение министров.

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