Дери еще на шаг приблизился к возвращению в правительство

Все 64 члена правящей коалиции Израиля во вторник, 31 января, подписали поправку к закону, которая не позволит Верховному суду вмешиваться в назначение министров кабинета.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Отмечается, что поправка призвана восстановить председателя партии ШАС Арье Дери на его министерских должностях, с которых премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил его после того, как 18 января Верховный суд постановил, что Дери не имеет права работать в Кабинете министров.

«Закон Дери №2», как его назвали, будет рассмотрен Кнессетом на следующей неделе. Это вторая коалиционная поправка, направленная на то, чтобы проложить путь Дери на пост министра. Предыдущая поправка … не помешала суду вынести решение против одновременных назначений Дери министром внутренних дел и здравоохранения», — напоминает издание.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. 10 судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Курсор сообщал, чтолидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери. Лапид назвал правительство «цирком» после увольнения Дери.

Напомним, что новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.