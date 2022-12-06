В СМИ выяснили, какие страны предотвратили эскалацию в Газе и почему

Сразу после того, как в начале недели были выявлены пуски, с террористами из Катара были проведены переговоры.

Газета «Аль-Аям» сообщила, что посредникам Египта и Катара удалось пресечь эскалацию в секторе Газа, одна из целей которой заключалась в том, чтобы не отвлекать внимание от чемпионата мира по футболу в Катаре.

Высокопоставленный член палестинских фракций сообщил, что сразу после того, как в начале недели были выявлены пуски, несколько сторон во главе с Египтом и Катаром провели переговоры с главами террористических организаций в секторе Газа.

Напомним, что Армия обороны Израиля заявила в коротком заявлении в воскресенье, что атаковала сектор Газа в ответ на ракетный удар в субботу вечером, нарушивший месячное относительное спокойствие. В нем также говорилось, что центральный завод по производству ракет, используемый ХАМАСом, был среди объектов, подвергшихся нападению.

Вооруженное крыло ХАМАСа «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» вскоре заявило, что оно обстреляло израильские самолеты зенитным огнем и ракетами класса «земля-воздух».

По сообщению ЦАХАЛа, ракетная тревога была объявлена вблизи небольших фермерских поселений Шломит и Бней-Бецарим, которые расположены недалеко от границы с Египтом и напротив Рафаха в Газе.

Ранее Курсор писал, что два человека были обстреляны в своей машине у развязки Бен-Шемен.