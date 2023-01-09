Опять антисемитизм: в США поле для гольфа подверглось актам вандализма

Есть версия, кто совершил это правонарушение.

Поле для гольфа в округе Мартин (штат Флорида, США) в минувшие выходные подверглось актам вандализма с антисемитскими граффити.

Об этом сообщает CBS12.

В полиции утверждают, что разыскивают человека, который осквернил территорию гольф-клуба и курорта Martin Downs антисемитскими и расистскими лозунгами. По словам местных депутатов, граффити включает в себя свастику, звезду Давида с перечеркнутой линией и расовые оскорбления.

Их обнаружили в туннеле поля для гольфа. Они считают, что это произошло в период с ночи 1 января до утра 2 января. На месте происшествия были обнаружены отпечатки обуви вандалов, что свидетельствует о том, что обувь была покрыта краской.

Офис шерифа считает, что акт мог быть совершен учеником соседней средней или начальной школы. Но никакой другой информации власти не обнародовали.

Ранее мы рассказывали, что в Нью-Йорке большинством жертв антисемитов стали ультраортодоксы.

«Курсор» сообщал, что вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в Европе.

Помимо этого недавно были названы худшие антисемитские инциденты года по версии Центр Симона Визенталяс.