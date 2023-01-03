Губернатор-республиканец назвал Дональда Трампа «худшим сценарием» для партии в 2024 году

Дональд Трамп в последнее время часто попадает в заголовки, и теперь даже члены его собственной партии выступают против него. Так, Аса Хатчинсон, губернатор штата Арканзас, сказал, что третья попытка Трампа занять Белый дом будет «худшим сценарием» для Республиканской партии и «сценарием, которого желает Байден».

Хатчинсон, чей срок на посту губернатора истекает в январе 2023 года после восьмилетнего пребывания в должности, сказал об этом в интервью Associated Press.

Хатчинсон также осудил недавнее заявление Трампа, призывающее к отмене некоторых частей Конституции, чтобы сделать результаты выборов 2020 года нелегитимными. Губернатор сказал, что «это вредит нашей стране» и не идет в ногу с Америкой. «Я имею в виду, что любой лидер, бывший президент, который говорит о приостановке действия Конституции, рвет ткань нашей демократии. И поэтому мы хотим, чтобы люди знали, что именно республиканцы поддерживают верховенство закона».

В интервью Хатчинсон также сказал, что планирует в начале этого года принять решение о том, подавать ли заявку на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.

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