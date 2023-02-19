В США предъявлено обвинение подозреваемому в расстреле двух евреев

Федеральная прокуратура обвиняет подозреваемого в расстреле двух евреев из Лос-Анджелеса в преступлениях на почве ненависти. Мужчины выходили из синагоги, когда водитель открыл по ним огонь.

Об этом информирует Jewish News Syndicate.

Отмечается, что 28-летний Хайме Тран был арестован полицейским управлением Лос-Анджелеса. Один пострадавший от рук злоумышленника получил огнестрельное ранение в поясницу, другой — в плечо.

Федеральная прокуратура обвинила мужчину в двух преступлениях на почве ненависти.

«Тран нацелился на двух жертв, потому что они были евреями или он считал их евреями. Максимальное предусмотренное законом наказание за каждое из двух преступлений на почве ненависти — пожизненное заключение без права досрочного освобождения в федеральной тюрьме», — заявили в прокуратуре США по центральному округу Калифорнии.

Согласно сообщению, Тран якобы назвал евреев «примитивными» и обвинил в «потере доходов» «иранского еврея» в декабре прошлого года, а в начале прошлого года он, как говорят, написал бывшему однокласснику сообщение: «Кто-то собирается убить тебя, еврей» и «Я хочу, чтобы ты умер, еврей».

«От имени ФБР я желаю полного выздоровления жертвам, подвергшимся бессмысленным нападениям за свою веру, а также мира еврейской общине», — сказал Дональд Алвей, помощник директора местного отделения ФБР в Лос-Анджелесе.

Как сообщал Курсор, на днях двое мужчин-евреев стали жертвами стрельбы в Лос-Анджелесе, США. Департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование двух инцидентов, произошедших как на западе города, так и возле синагог. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый был арестован, и полиция считает, что он причастен к обоим инцидентам. Первый случай произошел в среду в 10 часов утра (по местному времени), когда мужчина лет 40 был застрелен после того, как вышел из синагоги и сел в свою машину. Подозреваемый открыл огонь из проезжающей машины и скрылся с места происшествия.

Вторая стрельба произошла в четверг в 8:30 утра (по местному времени), в нескольких кварталах от того места, где произошла первая стрельба, когда и в этом случае подозреваемый открыл огонь из движущегося автомобиля и попал в человека, который также вскоре покинул синагогу. Подозреваемый, как уже упоминалось, находится под стражей, обстоятельства стрельбы выясняются.

Стрельба произошла в районе города под названием Пико-Робертсон, известном как район с множеством синагог и религиозных центров. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что «эти нападения на членов еврейской общины для нас неприемлемы».

Также Курсор писал, что антисемиты разбили в Нью-Йорке ледяную менору.