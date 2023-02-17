В США расстреляли двух евреев, вышедших из синагоги: подробности

Двое мужчин-евреев были застрелены в последний день в Лос-Анджелесе в США.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование двух инцидентов, произошедших как на западе города, так и возле синагог. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый был арестован, и полиция считает, что он причастен к обоим инцидентам. Первый случай произошел в среду в 10 часов утра (по местному времени), когда мужчина лет 40 был застрелен после того, как вышел из синагоги и сел в свою машину. Подозреваемый открыл огонь из проезжающей машины и скрылся с места происшествия.

Вторая стрельба произошла в четверг в 8:30 утра (по местному времени), в нескольких кварталах от того места, где произошла первая стрельба, когда и в этом случае подозреваемый открыл огонь из движущегося автомобиля и попал в человека, который также вскоре покинул синагогу. Подозреваемый, как уже упоминалось, находится под стражей, обстоятельства стрельбы выясняются.

Стрельба произошла в районе города под названием Пико-Робертсон, известном как район с множеством синагог и религиозных центров. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что «эти нападения на членов еврейской общины для нас неприемлемы».

«Курсор» сообщал, что погибшей под колесами поезда в Тель-Авиве женщина оказалась репатрианткой из Украины.