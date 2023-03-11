В США задержали израильтянина, создавшего финансовую пирамиду

В Лос-Анджелесе задержали 35-летнего израильтянина по имени Йоси Энджел, который подозревается в создании финансовой пирамиды на территории США.

Так, американские силовики задержали нашего соотечественника в аэропорту, когда тот собирался отправиться на родину. Ему предъявляют обвинения в создании финансовой пирамиды на сумму 47 миллионов долларов, посредством мошенничества.

По версии следствия, пострадавшими от Энджела стали несколько десятков ультраортодоксальных еврейских инвесторов из Нью-Джерси и Лос-Анджелеса, которым он предложил быстрый доход за счет вложения средств в строительные проекты в Бней-Браке.

Расследование по делу продолжается. В случае доказательства вины, Энджелу может грозить до 20 лет лишения свободы.

Накануне в США арестовали израильского дипломата за покушение на убийство. Дипломат напал на человека, несколько раз ударив его по голове тяжелым стеклянным кувшином емкостью 1,75 литра. В результате пострадавшего госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Суд арестовал подозреваемого, но в этот же день израильтянин внес залог в размере 25 000 долларов. Сотрудником израильского консульства в Нью-Йорке, который был арестован по подозрению в покушении на убийство, оказался 24-летним Йонатаном Маймоном. Он является сыном израильского бизнесмена и общественного деятеля Исраэля Маймона.

Также «Курсор» писал о том, как аферист из Ор-Йехуды «развел» женщин на миллион шекелей. На основе доверия он заставлял женщин, с которыми устанавливал романтические отношения, выдавать ему средства. Жертвами мошенника стали 26 израильтянок.