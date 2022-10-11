В США заявили, что Хизбалла может использовать тактику россии с иранскими дронами

Бесплотные летательные аппараты, которые раньше использовались для нанесения ударов по военным объектам, Хизбалла может использовать по мирному населению по примеру россии, считает американский военный аналитик.

Россия закупила у Ирана большое количество беспилотников, которые начали усиленно применяться для атак в Украине, особенно после разрушения Крымского моста. БПЛА считаются серьезной угрозой, и в настоящее время США и Израиль собирают разведданные об иранских дронах-камикадзе.

В отличие от использования дронов Ираном и хуситами в Йемене против стратегических объектов инфраструктуры, например саудовские нефтяных объектов, армия рф* используют их не только против военных позиций, но и по мирному населению.

«Хизбалла может развернуть беспилотники и использовать их против ЦАХАЛа аналогично тому, что русские делают на Украине», — заявил Николас Харрас, директор по стратегии и инновациям в New Lines Institute в Вашингтоне.

«В войне с Армией обороны Израиля Хизбалла будет использовать беспилотники в качестве дополнительных боевых средств для боевых подразделений в полевых условиях. Тактическое дополнение и действия в основном на ближних дистанциях против израильской армии», — добавил Харрас. Эти беспилотники уже сегодня используются для нападения на американские базы в Ираке и Сирии.

Ранее Курсор писал, что Хизбалла увеличивает силы в Сирии из-за опасений атак со стороны Израиля.

Также мы сообщали, что телеканал Хизбаллы дал свою оценку действиям правительства Израиля.