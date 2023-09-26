В страну прибудут 200 тысяч доз вакцин от COVID-19 – что нужно знать израильтянам

Уже перед Суккотом могут развернуть масштабную кампанию вакцинации.

Сегодня, во вторник, в нашу страну прибудут 200 тысяч доз вакцины от COVID-19 от компании Moderna. В следующие примерно три недели ожидается поступление еще 500 тысяч доз.

Об этом сообщает издание "Детали".

Это обновленные вакцины для штамма «Омикрон», одобренные FDA. Таким образом, уже перед Суккотом в Израиле могут развернуть масштабную кампанию вакцинации.

В рамках первого этапа получить вакцину смогут жители из групп риска в возрасте 12 лет и старше. Неважно, какое количество и какого типа вакцины они получили до этого.

В будущем, когда поступят дополнительные дозы вакцины, произойдет расширение категорий населения, имеющих доступ к вакцинам. Так, прививки станут доступными для всех жителей в возрасте от 6 месяцев и старше, что произойдет тоже вне зависимости от количества доз, которые ввели ранее.

В минздраве советуют получить новую дозу вакцины уже этой осенью, совместив ее с вакциной против гриппа. Вакцинироваться можно в любом временном интервале между другими прививками. Исключение –вакцина против обезьяньей оспы, после получения которой должен пройти срок 4 недели.

Беременным женщинам можно вакцинироваться против COVID-19 на всех этапах беременности и одновременно с вакцинами, которые рекомендуются для беременных. К примеру, прививка против коклюша или против гриппа, в любой промежуток времени между прививками. Также вакцинироваться могут кормящие женщины и женщины, планирующие беременность.

Также "Курсор" сообщал, что в ВОЗ предупредили о новой волне коронавируса.