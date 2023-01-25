В Тель-Авиве арестовали подростков, которые изнасиловали женщину с психическим заболеванием

Четверо жителей Тель-Авива, в том числе двое несовершеннолетних, арестованы по подозрению в изнасиловании 28-летней жительницы Тель-Авива, страдающей психическим заболеванием.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Полиция сообщила, что трое подозреваемых были арестованы во вторник и заключены под стражу еще как минимум на пять дней во время судебного заседания в среду. По словам правоохранителей, четвертый подозреваемый был арестован в среду и должен быть взят под стражу в четверг. Подозреваемым 21, 18, 17 и 15 лет.

Четверо подозреваются в изнасиловании женщины в заброшенном здании в Яффо, рядом с Тель-Авивом. Согласно первоначальному отчету, полиция придерживается версии, что один из подозреваемых имел личные отношения с жертвой до инцидента.

Сообщается, что эти двое планировали встретиться, и, несмотря на ее сопротивление, подозреваемый пригласил своих друзей присоединиться к ним, во время чего они изнасиловали ее.

Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме полиция обнаружила у 12-летнего школьника гашиш, предназначенный для продажи. Правоохранители провели допрос и выяснили, что два старших брата мальчика, жители Восточного Иерусалима 28 и 34 лет, уговорили его продать наркотики.

«Я не хотел иметь дело с наркотиками. Они угрожали причинить мне вред. Они напали на меня, поэтому я сделал то, что они хотели», – сказал ребенок.

Одного из братьев школьника арестовали несколько недель назад, после чего против него предъявили обвинение в магистратском суде Иерусалима. Другого брата, находившегося в бегах, арестовали лишь недавно и в скором времени предъявят обвинение по делу.

Также «Курсор» сообщал, что 17-летняя девушка пришла в школу и умерла из-за того, что на нее напала ядовитая змея.