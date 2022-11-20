В Тель-Авиве столкнулись два автобуса, много пострадавших

ДТП произошло на бульваре Иерусалима; пострадавшие с легкими ранениями были доставлены в больницы «Ихилов» и «Вольфсон».

Десять человек получили ранения в результате аварии двух автобусов на бульваре Иерусалима в Тель-Авиве в воскресенье, 20 ноября.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что ранения пострадавших оказались легкими.

«Медики «Маген Давид Адом» и другие парамедики быстро прибыли на место происшествия, после чего пострадавшие были доставлены в больницы «Ихилов» и «Вольфсон» в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, двое людей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе 90. Мужчина и женщина в возрасте 60 лет погибли в результате ДТП с участием двух частных автомобилей и грузовика, перевозившего автомобили на трассе 90 возле кибуца Яхал в понедельник, 14 ноября.

«Мужчина и женщина погибли, оказавшись заблокированными в одном из автомобилей, а водитель грузовика был доставлен в больницу «Йосефталь» с травмами легкой тяжести. Водителю второго автомобиля оказали помощь на месте», — говорится в сообщении правоохранителей.

Также Курсор информировал о том, что в среду, 16 ноября, в Бейт-Шемеше произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

На дороге столкнулся легковой автомобиль с грузовиком. В результате аварии 20-летний мужчина получил тяжелые травмы. Прибывшие на место ДТП парамедики провели ему сердечно-легочную реанимацию и госпитализировали в медицинское учреждение.

В аварии также пострадала 20-летняя женщина, ее состояние оценивают как средней степени тяжести. А также легкие травмы получил двухлетний ребенок. Все трое пострадавших были доставлены в больницу «Шаарей Цедек» в Иерусалиме.