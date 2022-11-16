В Бейт-Шемеше произошло ДТП, среди пострадавших — ребенок

Мужчина вместе с женщиной и ребенком были госпитализированы в больницу «Шаарей Цедек».

В среду, 16 ноября, в Бейт-Шемеше произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

На дороге столкнулся легковой автомобиль с грузовиком. В результате аварии 20-летний мужчина получил тяжелые травмы. Прибывшие на место ДТП парамедики провели ему сердечно-легочную реанимацию и госпитализировали в медицинское учреждение.

В аварии также пострадала 20-летняя женщина, ее состояние оценивают как средней степени тяжести. А также легкие травмы получил двухлетний ребенок. Все трое пострадавших были доставлены в больницу «Шаарей Цедек» в Иерусалиме.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 16 ноября, на юге Израиля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали солдаты ЦАХАЛа. Один из военнослужащих получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Еще мы писали, что на шоссе 356 произошло дорожно-транспортное происшествие между несколькими палестинскими автомобилями, в результате аварии двое человек погибли, четверо тяжело ранены.

Напомним, на южном участке шоссе в северо-западном Негеве произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.