В Тель-Авиве будут строже следить за соблюдением ПДД

По решению муниципалитета в Тель-Авиве установят новую систему для распознавания водителей, которые неправомерно используют гудок своего автомобиля.

В Тель-Авиве будут строже следить за использованием гудка автомобиля водителями. Так, на практике гудок транспортного средства на городской дороге — действие, которое кажется привычным многим водителям в Израиле. Однако на самом деле гудок можно использовать только при в ситуации «предотвращения непосредственной опасности, которую нельзя предотвратить никаким другим способом». Наказание – штраф в размере 250 шекелей.

Об этом сообщает издание Calcalist.

И вот муниципалитет Тель-Авива начал подготовку к пилотному проекту отслеживания водителей, которые неправомерно используют гудок. Так, на улице Ибн Гвироль будет установлена ​​система, включающая микрофоны для измерения уровня шума и камеры, которые будут записывать шум.

На первом этапе, который начнется в следующем месяце, будут проведены тесты на эффективность системы и ее способность сопоставлять голосовое и визуальное распознавание.

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