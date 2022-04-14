В Тель-Авиве эвакуировали жителей двух зданий после обрушения одного из них

Вчера вечером около 20:00 поступило сообщение об обрушении здания на улице Ха-Яркон.

Об этом передает Mivzak Live.

Пожарные со станции Тель-Авив-Яффо прибыли на место происшествия, обыскали здание, чтобы найти застрявших людей, провели эвакуацию жителей поврежденного и соседнего здания, опасаясь дальнейшего обрушения.

На место происшествия были приглашены городской инженер, электроэнергетическая компания и соответствующие органы. После осмотра инженер решил, что здание непригодно для проживания.

Пострадавших в инциденте нет.

Ранее Курсор писал, что в Хайфе полностью обрушился балкон жилой квартиры. Балкон полностью рухнул от первого этажа до квартиры с садом внизу. Пожарные допросили соседей, и после поисков под завалами стало ясно, что никто не пострадал.

Еще Курсор передавал, что в Ор-Акиве вспыхнула квартира из-за батареи электросамоката.

Напомним также, что третьего марта в Герцлии обрушилась стена офисного здания. Это произошло на улице ха-Мада,1. На место сразу вызвали пожарников и спасателей. Сообщается, что пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом. К счастью, ни один человек не получил ранений.