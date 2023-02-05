В Тель-Авиве мужчина найден мертвым рядом со сковородой с углями

По данным медиков, мужчина заснул и умер от удушья.

В Тель-Авиве в воскресенье, 5 февраля, мужчина был найден мертвым в своей квартире с отравлением угарным газом.

Об этом информирует The Times of Israel.

Медики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» констатировали смерть мужчины на месте происшествия.

В заявлении медработников говорится, что они нашли мужчину, которому, как утверждается, около 40 лет, лежащим на земле рядом с одноразовой сковородой с углями, которые он, по-видимому, использовал для обогрева своего дома.

Медики предположили, что мужчина заснул и умер от удушья.

Спасатели заявили, что их вызвали на место происшествия после того, как друзья мужчины не смогли связаться с ним и вызвали скорую помощь, чтобы проникнуть в его квартиру.

MDA напомнило населению о необходимости использовать «только утвержденные и работающие методы отопления» и обеспечить достаточную вентиляцию при использовании газовых или угольных каминов.

«Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому утечку трудно определить, пока не проявятся симптомы отравления. Медицинские эксперты говорят, что древесный уголь следует использовать только на хорошо проветриваемых открытых площадках», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, вечером 23 января вспыхнул пожар в 44-этажном жилом доме. На место происшествия было вызвано множество пожарных Тель-Авива при содействии пожарных расчетов всех станций округа Дан. Пожар возник в шахте электропередач.

Следует отметить, что в 44-этажном здании еще никто не живет, а потому там никто не застрял. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать пламя.

Также Курсор писал о том, что 14 декабря в Модиине произошел пожар в торговом центре «Испро». К счастью, обошлось без пострадавших.

Посетителей и работников торгового центра быстро эвакуировали. На место приехали бойцы Службы пожарной охраны и выявили очаг возгорания, после чего приступили к тушению пожара. При осмотре задымленных помещений людей не было обнаружено. Причина возгорания пока неизвестна.