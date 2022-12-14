В Модиине вспыхнул пожар в торговом центре

В среду, 14 декабря, в Модиине произошел пожар в торговом центре «Испро». К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает издание Maariv.

Посетителей и работников торгового центра быстро эвакуировали. На место приехали бойцы Службы пожарной охраны и выявили очаг возгорания, после чего приступили к тушению пожара. При осмотре задымленных помещений людей не было обнаружено. Причина возгорания пока неизвестна.

Борьба с огнем продолжается.

«Курсор» писал ранее, что пожарные бригады прибыли ​​в дом на улице Ласкова в Петах-Тикве после сообщений о пожаре, который вспыхнул на месте происшествия. После тушения пожара в квартире был обнаружен 86-летний мужчина без признаков жизни и с сильными ожогами на теле.

Еще мы писали, что в российской федерации* очередной пожар в торговом центре. Утром, 12 декабря, вспыхнул ТЦ «Стройпарк», расположенный в подмосковной Балашихе. Возгорание началось на открытой площадке, горели строительные материалы, а потом огонь перешел на первый этаж здания.

Напомним, недавно в крупном московском ТЦ «МегаХимки» ночью случились взрывы, все здание охватил пожар, в результате которого обрушилась кровля. Ему присвоили вначале четвертую (из пяти), а позже высшую категорию сложности.