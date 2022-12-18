В Тель-Авиве мужчину сбил поезд

В Тель-Авиве поезд сбил мужчину, после чего приняли решение о приостановлении железнодорожного сообщения.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это произошло после того, как мужчина оказался в зоне пути. О других обстоятельствах происшествия пока что ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что 18 декабря, в воскресенье, в Ришон-ле-Ционе женщина-водитель не смогла справиться с управлением, из-за чего врезалась в витрину кондитерского магазина.

К счастью, посетители и сотрудники заведения не пострадали, в отличие от самого помещения ‒ были разбиты стеклянные двери и снесены полки, где были ханукальные пончики и другая выпечка. Очевидцы утверждают, что машине ехала по дороге, после чего резко свернула в сторону кондитерской. Водитель получил только легкие травмы.

«Курсор» сообщал, что 40-летнего палестинца из Иудеи и Самарии арестовали в рамках расследования обрушения строительных лесов в Гиват-Зееве.