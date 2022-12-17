В Хайфе три демонстранта арестованы за палестинский флаг

Единственное нарушение, совершенное задержанными, заключалось в том, что они развернули флаг Палестинской автономии и отказались убрать его по требованию полицейских.

Трое участников демонстрации в хайфском квартале Мошава Германит были задержаны полицией за палестинский флаг.

Об этом сообщает Israel Info.

Так, по информации полиции, единственное нарушение, совершенное задержанными, заключалось в том, что они развернули флаг Палестинской автономии и отказались убрать его по требованию полицейских. Один из задержанных — пожилой житель Хайфы, ему 67 лет, двое других — 20-летний житель Хайфы и 30-летний житель Баркана.

«Практика задержаний за использование палестинских флагов на демонстрациях уже неоднократно признавалась БАГАЦ незаконной и нарушающей свободу самовыражения. По определению Верховного суда, полиция имеет право ограничивать свободу самовыражения лишь в ситуациях “непосредственной угрозы тяжкого нарушения общественного порядка”, — напоминает издание.

Кроме того, отмечается, что полиция не утверждает, что на сегодняшней демонстрации в Хайфе была “непосредственная угроза нарушения общественного порядка, а основанием для санкций против демонстрантов стало появление флага само по себе.

Как сообщал Курсор, на днях проезд в поселение Гиват-Нахалат-Цви в Биньямине был заблокирован перекрывшими дорогу арабами. Так, десятки арабов из деревни Мохмаш перекрыли дорогу, ведущую к еврейскому поселению. Они бросают камни в сторону проходящих мимо жителей.

На место прибыли силы безопасности. Они оттеснили бунтовщиков в деревню Мохмаш.

Кроме того, редакция информировала, что в ЦАХАЛе отреагировали на обвинения в убийстве палестинской девушки. «Приписывание стрельбы солдату вызывают своего рода внушение вины бойцам, и все это при том, что следствие еще идет и предварительных выводов еще нет», — предупредили в Армии обороны Израиля.

Напомним, ранее СМИ заявили, что снайпер случайно убил арабского подростка в Дженине. Солдат мог неправильно опознать человека, стоявшего рядом с вооруженным террористом.