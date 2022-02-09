В Тель-Авиве погибли двое рабочих, упав со строительной площадки

В среду стало известно о смерти двух рабочих на стройке в Тель-Авиве.
Двое рабочих в возрасте около 30 лет были найдены без сознания после падения с большой высоты на строительной площадке на улице Рабби Нисима в Тель-Авиве.
Сотрудники медицинской службы, прибывшие на место происшествия, были вынуждены установить их смерть на месте.
На данный момент правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Шхеме израильский таксист подвергся нападению и едва остался жив.
Вчера вечером израильский таксист въехал в Шхем, чтобы отремонтировать свой автомобиль. Толпа агрессивно настроенных арабов напала на него в отместку за убийство трех террористов солдатами ЦАХАЛа.
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