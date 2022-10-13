В Тель-Авиве проходит марш в поддержку Украины

Это мероприятие в поддержку украинского народа и с критикой развязанной *россией войны. Его участники начали идти от памятника погибшим в теракте у Дельфинария и направились к Бейт-Опера.

Об этом сообщает издание «Детали».

«Фактически это продолжение нашей прошлой акции протеста против массированных обстрелов российской армией украинских городов. Три дня назад мы протестовали напротив посольства России в Тель-Авиве. Тогда был праздник, и многие желающие не смогли приехать. На этот раз мы выбрали день, который подходит многим, и предупредили всех заранее. Сегодня ПАСЕ признала, что россия – это террористическое государство, и в этой связи мы призвали участников марша придти с флагами Израиля и Украины, а также плакатами и фотографиями, показывающими все ужасы войны», – рассказала активистка украинской диаспоры в Израиле Анна Жарова.

Также «Курсор» сообщал, что в зоне боевых действий на Донбассе погиб гражданин США.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!