В Тель-Авиве прошла акция в поддержку Украины

После массированных ракетных обстрелов мирного населения и общественной инфраструктуры Украины неправительственная организация «Israeli Friends of Ukraine» («Израильские друзья Украины») устроила акция в поддержку Украины.

Это произошло в понедельник, 10 октября. Участники акции приехали с флагами Украины и Израиля, антивоенными транспарантами и лозунгами, исполняли национальные гимны Украины и Израиля.

Об этом сообщает Israeli Friends of Ukraine.

Главное требование – прекращение боевых действий в Украине, деоккупация захваченных территорий и признание *россии государством-спонсором терроризма. Несмотря на период еврейских праздников и малое количество времени для организации массового мероприятия, в нем участвовали много израильтян и представителей других стран.

«Это свидетельствует о высокой поддержке израильским обществом борьбы Украины за свою независимость, единство украинского и еврейского народов и однозначное осуждение агрессии россии. Несмотря на эмоциональность демонстрации и провокационного поведения отдельных лиц, которые находились рядом с местом ее проведения и пытались обижать мирных манифестантов, очередная акция в поддержку Украины как всегда прошла без инцидентов», – сказано в сообщении.

Полицейские оттеснили протестующих от посольства из-за опасений касаемо насилия и вандализма. Также участники акции призвали правительство Израиля оказывать более действенную помощь Украине и активно сдерживать российскую угрозу. В частности, речь идет о:

предоставлении Украине оборонного вооружения и необходимой финансовой поддержки;

прекращение торговли с рф;

запрете в Израиле пропагандистских российских каналов.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Яир Лапид резко осудил российские атаки по украинским городам.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!