Эстония собирается официально признать россию государством-террористом

Председатель комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсон рассказал, что на этой неделе его страна может в срочном порядке признать россию государством-террористом. Он опубликовал фото многоквартирного дома в Запорожье, который был частично разрушен из-за ракетного удара армией рф. Михельсон считает, то Эстония должна признать террористическую сущность действия россии.

«Парламент Эстонии завтра представит резолюцию, которая назовет российский режим террористическим. Поддержите нас!», – заявил он в Twitter.

Депутат не рассказал, о чем именно идет речь: о внесении проекта или о согласованных планах его принятия уже во вторник. Эта неделя в парламенте Эстонии является сессионной, именно в этот период принимают решения.

Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2

