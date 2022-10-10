Эстония собирается официально признать россию государством-террористом

Местный депутат утверждает, что это ответ на российские ракетные атаки по городам Украины.

Председатель комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсон рассказал, что на этой неделе его страна может в срочном порядке признать россию государством-террористом. Он опубликовал фото многоквартирного дома в Запорожье, который был частично разрушен из-за ракетного удара армией рф. Михельсон считает, то Эстония должна признать террористическую сущность действия россии.

«Парламент Эстонии завтра представит резолюцию, которая назовет российский режим террористическим. Поддержите нас!», – заявил он в Twitter.

Депутат не рассказал, о чем именно идет речь: о внесении проекта или о согласованных планах его принятия уже во вторник. Эта неделя в парламенте Эстонии является сессионной, именно в этот период принимают решения.

Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2 — Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022

Еще в конце прошлого месяца Михельсон сообщил, что возглавляемый им комитет «единогласно придерживается мнения, что Рийгикогу (парламент) должен подготовить заявление, признающее российский режим террористическим, а россию – государством-спонсором терроризма»

Ранее мы рассказывали, что президент Европарламента Роберта Метсола назвала действия россии «отвратительными». По ее словам, ракетная атака 10 октября является настоящим преступлением, за которые нужно наказать виновных.

Также «Курсор» сообщал о том, что Эстония обвинила россию в похищении тысячи украинских беженцев у границы. По информации министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнемет, рф увезла украинцев в неизвестном направлении на грузовиках.

Помимо этого, недавно министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в день 70-летия владимира путина пожелал юбиляру провести следующий день рождения в тюрьме.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!