В Тель-Авиве снесут центральную автостанцию

Для того чтобы перенести сотни автобусных маршрутов на временные терминалы, может потребоваться по меньшей мере 3-4 года.

Сегодня, 13 июля, был подписан меморандум, который дал старт ликвидации центральной автобусной станции Тель-Авива. Процесс будет проходить в несколько этапов.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Известно, что к 2023 году планируется завершить создание нового транспортного центра, который полностью заменит тель-авивскую автостанцию. В течение этого времени будет проведен перенос конечных остановок сотен ежедневных автобусных рейсов на уже существующие периферийные терминалы. Благодаря прекращению пассажиропотока руководство центральной автостанции сможет освободить 2-й и 4-й этажи здания.

В первом квартале следующего года планируют начать первый этап ликвидации станции, он предусматривает создание нескольких временных автобусных терминалов в разных районах городской агломерации.

А в 2026 году, согласно плану, завершится создание крупного транспортного узла возле коммерческого здания «Панорама» в южной части города. Он примет на себя обслуживание большинства маршрутов.

Сообщается, что новый центральный автовокзал Тель-Авива — Яффо будет интегрирован в общую транспортную систему Центрального региона Израиля и вместит станцию метрополитена, станцию городского метротрамвая (зеленая линия) и бизнес-центр.

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