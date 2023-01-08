В Тель-Авиве соберутся тысячи эмиссаров ХАБАДа

Тысячи представителей разных отделений ХАБАДа вместе со своими сторонниками соберутся на этой неделе для особого приветствия молодежи на выставочной площадке в Тель-Авиве.
Об этом сообщает kikar.
Армия эмиссаров ХАБАДа в Израиле насчитывает 1120 семей эмиссаров, и только за последний год в миссии добавилось почти 100 новых эмиссаров. Это будет событие по признанию религиозной деятельности святых эмиссаров, которые разбросаны от Метулы до Эйлата, в городах, районах, кибуцах и поселениях для разной аудитории, с благотворительными акциями для разного населения и бесчисленными мероприятиями, касающимися всех сфер еврейской жизни.
Во время вечернего салюта будет восхваляться чудо уникальных эмиссаров, решившихся отправиться на святую миссию. Захватывающие истории раскроют силу миссии Хабад.
«Темпы развития миссии в Израиле самые высокие в мире, — заявил председатель молодежной организации ХАБАД раввин Йосеф-Ицхак Ааронов. — В последние годы наметилась тенденция роста, поскольку молодые последователи Хабада спешат отправиться на миссию сразу же после окончания службы».
Наряду с более чем тысячей филиалов, действующих по всей стране, существуют и специализированные филиалы, работающие в фокус-группах. Например, в рамках хабадского молодежного спецкрыла «Сердце ХАБАДа» десятки филиалы работают в различных медицинских центрах, другие работают с русскоязычными общинами, в рамках филиала ХАБАД Алия. Их активность значительно возросла в этом году из-за большой волны иммиграции украинских евреев.
Среди аудитории эмиссаров ХАБАДа есть эмиссары, которые работают с говорящими на французском, английском и испанском языках.
В последние годы молодежь ХАБАДа запустила множество проектов и инвестировала средства, которые подняли влияние миссии в Израиле на новую высоту.
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