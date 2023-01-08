В Тель-Авиве соберутся тысячи эмиссаров ХАБАДа

На этой неделе пройдет важное событие по признанию религиозной деятельности святых эмиссаров.

Тысячи представителей разных отделений ХАБАДа вместе со своими сторонниками соберутся на этой неделе для особого приветствия молодежи на выставочной площадке в Тель-Авиве.

Об этом сообщает kikar.

Армия эмиссаров ХАБАДа в Израиле насчитывает 1120 семей эмиссаров, и только за последний год в миссии добавилось почти 100 новых эмиссаров. Это будет событие по признанию религиозной деятельности святых эмиссаров, которые разбросаны от Метулы до Эйлата, в городах, районах, кибуцах и поселениях для разной аудитории, с благотворительными акциями для разного населения и бесчисленными мероприятиями, касающимися всех сфер еврейской жизни.

Во время вечернего салюта будет восхваляться чудо уникальных эмиссаров, решившихся отправиться на святую миссию. Захватывающие истории раскроют силу миссии Хабад.

«Темпы развития миссии в Израиле самые высокие в мире, — заявил председатель молодежной организации ХАБАД раввин Йосеф-Ицхак Ааронов. — В последние годы наметилась тенденция роста, поскольку молодые последователи Хабада спешат отправиться на миссию сразу же после окончания службы».

Наряду с более чем тысячей филиалов, действующих по всей стране, существуют и специализированные филиалы, работающие в фокус-группах. Например, в рамках хабадского молодежного спецкрыла «Сердце ХАБАДа» десятки филиалы работают в различных медицинских центрах, другие работают с русскоязычными общинами, в рамках филиала ХАБАД Алия. Их активность значительно возросла в этом году из-за большой волны иммиграции украинских евреев.

Среди аудитории эмиссаров ХАБАДа есть эмиссары, которые работают с говорящими на французском, английском и испанском языках.

В последние годы молодежь ХАБАДа запустила множество проектов и инвестировала средства, которые подняли влияние миссии в Израиле на новую высоту.

Ранее Курсор писал, что адвокаты объявили о забастовке против реформы Левина.

Напомним, Нетаниягу призвал министра Ликуда остановить работы по созданию инфраструктуры в Шаббат.