В Тель-Авиве тысячи людей вышли на антиправительственную демонстрацию

В Тель-Авиве тысячи людей в субботу, 14 января, вышли на демонстрацию против анонсированной правительством судебной реформы.

Об этом сообщает портал calcalist.co.il.

Отмечается, что демонстрация в Тель-Авиве станет крупнейшей на сегодняшний день акцией против нового правительства Биньямина Нетаниягу.

«В то же время в Хайфе около 1500 человек протестуют против запланированной судебной реформы. Еще одна демонстрация проходит перед Офисом президента в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, около 1000 правоохранителей в Тель-Авиве следят за общественным порядком. При этом в центре Тель-Авива фиксируются большие пробки.

Как сообщал Курсор, полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы.

Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Как сообщал Курсор, активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».