В Тель-Авиве в многоэтажном доме произошел смертельный пожар, обнародованы первые подробности

В результате пожара в квартире в Тель-Авиве погиб мужчина, несколько человек пострадали.

В воскресенье рано утром в результате пожара в квартире в Тель-Авиве погиб мужчина, еще более четырех человек пострадали.

СМИ опознали убитого как 40-летнего иностранного рабочего из Молдавии.

Еще четверых пострадавших медики доставили в больницу Ихилов в состоянии средней тяжести после ожогов и отравления дымом.

Пожарно-спасательная служба Израиля сообщила, что неустановленное количество других жителей самостоятельно направились за медицинской помощью. Пожар уже потушили.

Инцидент произошел на втором этаже в семиэтажном жилом доме на улице Маапилей Эгоз на юго-восточной окраине города.

Полиция начала расследование причин возгорания, отметив, что квартире нанесен серьезный ущерб.

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