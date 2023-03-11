Вспыхнул сильный пожар на территории, принадлежащей депутату Еш Атид: новые подробности и видео

Большой склад для тюков сена, принадлежащий депутату от оппозиции, загорелся рано утром в субботу, и следователи выясняют, был ли пожар вызван поджогом.
Пожар произошел в собственности депутата от Йеш Атид, Бена Барака, в мошаве Нахалал на севере страны.
«Ущерб оценивается в миллионы, — сказал Бен Барак. — Одна из расследуемых версий заключается в том, что это был поджог, все варианты расследуются».
Эяль Бетцер, глава регионального совета Эмек Изреель и член мошава, сказал, что у него «много вопросов, связанных с этим пожаром».
«Электрические соединения в этом месте отсутствуют, что исключает возможность короткого замыкания. Особой сухости за последние несколько дней не было. Это очень серьезный инцидент», — сказал Бетцер.
Представитель пожарной части Ноф-ха-Гилиль заявил, что для тушения «огромного пожара» требуется четыре бригады. К позднему субботнему утру пожар так и не удалось локализовать.
Бен Барак возглавлял влиятельный комитет Кнессета по иностранным делам и обороне при правительстве Лапида-Беннета.
Родившийся и выросший в Нахалале, он пять лет служил в знаменитом подразделении спецназа Сайерет Маткал ЦАХАЛа. Затем он присоединился к Моссаду, где проработал 27 лет, в том числе заместителем директора агентства с 2009 по 2011 год.
Затем он занимал несколько ключевых постов, в том числе был генеральным директором министерства разведки и стратегических вопросов, прежде чем присоединиться к Еш Атид.
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