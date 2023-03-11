Вспыхнул сильный пожар на территории, принадлежащей депутату Еш Атид: новые подробности и видео

Депутат Еш Атид говорит, что сено на миллионы уничтожено.

Большой склад для тюков сена, принадлежащий депутату от оппозиции, загорелся рано утром в субботу, и следователи выясняют, был ли пожар вызван поджогом.

Пожар произошел в собственности депутата от Йеш Атид, Бена Барака, в мошаве Нахалал на севере страны.

ערימת תבן נשרפה הלילה במשק של ח"כ רם בן ברק בנהלל, שמסר: "מעריך את הנזק בשניים וחצי מיליון שקלים, לא ממהר לקבוע אם זו הצתה או תקלה". המשטרה פתחה בחקירה@CBeyar pic.twitter.com/BDGi81nquG — כאן חדשות (@kann_news) March 11, 2023

«Ущерб оценивается в миллионы, — сказал Бен Барак. — Одна из расследуемых версий заключается в том, что это был поджог, все варианты расследуются».

Эяль Бетцер, глава регионального совета Эмек Изреель и член мошава, сказал, что у него «много вопросов, связанных с этим пожаром».

«Электрические соединения в этом месте отсутствуют, что исключает возможность короткого замыкания. Особой сухости за последние несколько дней не было. Это очень серьезный инцидент», — сказал Бетцер.

Представитель пожарной части Ноф-ха-Гилиль заявил, что для тушения «огромного пожара» требуется четыре бригады. К позднему субботнему утру пожар так и не удалось локализовать.

Бен Барак возглавлял влиятельный комитет Кнессета по иностранным делам и обороне при правительстве Лапида-Беннета.

Родившийся и выросший в Нахалале, он пять лет служил в знаменитом подразделении спецназа Сайерет Маткал ЦАХАЛа. Затем он присоединился к Моссаду, где проработал 27 лет, в том числе заместителем директора агентства с 2009 по 2011 год.

Затем он занимал несколько ключевых постов, в том числе был генеральным директором министерства разведки и стратегических вопросов, прежде чем присоединиться к Еш Атид.

Читайте также о смертельном пожаре в доме евреев в Фениксе: озвучены подробности трагедии.