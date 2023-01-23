В Тель-Авиве ввели новый способ борьбы с самокатчиками на тротуарах

Жители Тель-Авива активно используют электросамокаты, но многие во время передвижения на этом транспорте не соблюдают элементарные правила, в частности выезжают на тротуары. Муниципалитет намерен с этим бороться и вел новый способ, с помощью которого нарушителей будут штрафовать.

Об этом пишет Calcalist.

В городе уже установили первую камеру, которая будет фиксировать нарушение, касающееся запрета на езду по тротуарам на самокатах и электрических велосипедах. Ее установили в районе Рамат-Авив. Тем, кто не будет соблюдать правило, будут выписывать штраф в размере 500 шекелей на основании регистрационного номера на легком двухколесном транспорте.

Кроме того, камера не работает в автоматическом режиме. Устройством управляет муниципальный инспектор, который имеет право штрафовать. Он следит за изображением, которое передает камера, фиксирует нарушение и составляет акт об административном правонарушении и соответствующем наказании.

«Курсор» писал ранее, что в последнее время в Тель-Авиве стало очень популярным использование легкого персонального транспорта. Но многие люди не соблюдают элементарных правил дорожного движения и безопасности, поэтому самокаты часто становятся причиной ДТП. Мэрия города обязала компании, сдающие в аренду транспорт, ужесточить требования.

Еще мы писали, что в сентябре 2022 года министр транспорта Мерав Михаэли представила программу для малогабаритных транспортных средств, согласно которой для владельцев электровелосипедов и самокатов введут новое правило.