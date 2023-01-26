В The New York Times обрушились с критикой на Нетаниягу, неблагоприятно сравнив его с Зеленским

Обозреватель написал, что лидер Украины ведет кампанию по борьбе с коррупцией, а премьер-министр Израиля делает все возможное, чтобы «держать мошенников внутри»

Консервативный обозреватель Брет Стивенс упрекнул премьер-министра Биньямина Нетаниягу в статье New York Times во вторник за потворство коррупции в Израиле и неблагоприятно сравнил его с другим еврейским мировым лидером, украинцем Владимиром Зеленским.

Стивенс, бывший главный редактор The Jerusalem Post, отметил в своей статье, что Зеленский в воскресенье уволил коррумпированного чиновника, пообещав избавить Украину от коррупции. В то же время Верховный суд вынудил Нетаниягу уволить лидера ШАС Арье Дери за его уголовные судимости, однако Нетаниягу пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть его в правительство.

«Какой контраст, — написал Стивенс. — В условиях отчаянной войны за национальное выживание Зеленский ведет кампанию по изгнанию мошенников из правительства. И в отчаянной попытке остаться на своем посту Нетаниягу ведет кампанию по удержанию мошенников».

Стивенс отметил, что раньше он восхищался Нетаниягу за его хорошее управление, так как он возглавил процветающую экономику Израиля и препятствовал стремлению Ирана к ядерному оружию, но не больше.

«По этим причинам я однажды назвал Нетаниягу Ричардом Никсоном Израиля. Но это оказалось глубоко недобрым по отношению к Никсону», — говорится в статье с упоминанием бывшего президента США, который ушел в отставку перед неизбежным импичментом Конгресса за его роль в Уотергейтский скандал.

Стивенс обрушился с критикой на Нетаниягу за то, что он планировал провести судебную реформу, которая ослабит независимость Верховного суда, чтобы выпутаться из судебных процессов по делу о коррупции и вывести Израиль на путь авторитарного правления.

«Но если Израиль хочет выстоять, он также должен поддерживать моральное уважение своих честных друзей. Жаль, что сегодня величайший лидер еврейского народа живет в Киеве, а не в Иерусалиме», — заключил он.

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