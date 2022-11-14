В Тнуве рассказали, с чем связано повышение цен на молочные продукты

Компания «Тнува», которая является крупнейшим поставщиком молочных продуктов в Израиле, объявила о скором повышении цен на некоторую продукцию и объяснила, с чем связано подорожание.

Об этом сообщает издание Globes.

Представители компании отметили, что с 22 ноября стоимость молочных продуктов, которые не подлежат государственному контролю, в среднем вырастет на 4,7 процента. И этот рост является умеренным, учитывая значительное увеличение цен на сырье, в частности на сырое молоко, стоимость которого с 2019 года выросла на 24 процента.

Однако, компания решила не повышать цены на некоторые продукты, среди них все ее био-йогурты, творог, молоко с пониженным содержанием лактозы и безлактозное, а также трехлитровые банки йогурта «Тнува» 4 процента жирности. В компании также отмечают, что потребительские цены устанавливаются ритейлерами.

В «Тнуве» заявляют, что не повышали цены на неконтролируемые продукты с 2018 года, даже несмотря на то, что цена на сырое молоко увеличивалась на 0,49 шекеля за литр с 2019 года, что ежегодно увеличивало прямые расходы на 400 миллионов шекелей.

Кроме того, за последние два года в Израиле и во всем мире выросли цены на многие факторы производства: электроэнергию, воду, коммунальные платежи, цены на такие товары, как соевые бобы — на 46 процентов и овес — на 43 процента, упаковочные материалы и т. д. А цена на сырое молоко, на долю которого приходится около 50 процентов себестоимости продукции «Тнувы», устанавливается государством раз в квартал.

«Курсор» писал ранее, какие именно продукты компании «Тнува» подорожают через две недели.