Тнува повышает цены на молочную продукцию: что подорожает

Продукты подорожают в среднем на 4,7%.

«Тнува» — крупнейший производитель продуктов питания в Израиле объявила об очередном повышении своей продукции.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Стоимость продуктов вырастет с 22 ноября в среднем на 4,7%. Цены увеличатся на соленые сыры, желтые твердые сыры, специальные сыры, сливочное масло, молочные напитки и йогурты.

Израильтян предупредили, что стоимость овсяных напитков, продуктов из тофу, заменителей сыра и немолочных йогуртов не изменится.

По словам представителей компании, обновление цен связано с резким ростом цены на сырое молоко, которая с 2019 года увеличилась примерно на 49 агорот за литр.

«Курсор» писал ранее, что министерство экономики и ЦСБ, основываясь на данных Совета потребителей и сайта pricez.co.il, опубликовало статистику, сравнив цены на базовые продукты в различных супермаркетах Израиля.

Еще мы писали, что израильская компания по производству чистящих средств «Сано» с 1 ноября повысила цены на бумажные изделия. Подорожание коснулось туалетной бумаги, кухонных бумажных полотенец, салфеток и ряда других товаров.

Напомним, что Frozen Zen Food Industries, одна из старейших компаний в сфере дистрибуции замороженных и охлажденных продуктов, объявила о повышении цен на замороженные картофельные чипсы.