В торговом центре Азриэли травмировались двое покупателей

В воскресенье, 27 ноября, в торговом центре «Азриэли» в Тель-Авиве двое покупателей получили травмы из-за обрушившихся на них полок с товарами.

Об этом сообщает издание Maariv.

Инцидент произошел в магазине с обувью. Двое мужчин в возрасте 23-х лет получили легкие ранения. На место происшествия приехала бригада медиков, которая оказала им первую помощь, а после пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение «Ихилов».

Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств ЧП.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 24 ноября, в Ашдоде в торговом центре с шестилетним ребенком произошел неприятный инцидент. Мальчик получил травмы средней степени тяжести после падения с высоты.

Еще мы писали, что 22 ноября, в Хайфе из-за задымления пришлось эвакуировать посетителей торгового центра Grand Canyon. Дым заметили на третьем этаже здания, поэтому в целях безопасности посетителей попросили временно покинуть территорию.

Напомним, в Петах-Тикве в торговом центре «Каньон ха-гадоль» напротив больницы «Бейлинсон» вспыхнул пожар. Граждане были эвакуированы, на место приехали пожарные бригады.