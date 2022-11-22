В Хайфе из-за задымления эвакуировали торговый центр

Во вторник вечером, 22 ноября, в Хайфе из-за задымления пришлось эвакуировать посетителей торгового центра Grand Canyon.

Об этом сообщает Maariv.

Дым заметили на третьем этаже здания, поэтому в целях безопасности посетителей попросили временно покинуть территорию торгового центра. Что стало причиной возгорание — неизвестно. Начальник смены заверил, что опасности нет.

Другие детали происшествия пока не сообщаются.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье вечером, 20 ноября, в Иерусалиме на улице Паним-Меирот в шестиэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадали маленькие дети. Они были в сознании, но с легким дымовым отравлением.

Еще мы писали, что в жилом доме на улице ха-Негев в Хайфе вспыхнул масштабный пожар. Спасатели эвакуировали 10 жильцов, часть из которых пострадали. Некоторые из них получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в лесу Коби, который расположен посреди города, недалеко от мэрии Кармиэля вспыхнул пожар. Из-за угрозы распространения огня, жителей попросили эвакуироваться.

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