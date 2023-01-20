В транспортную реформу внесут изменения: кого это коснется

Экономическая комиссия во главе с Давидом Битаном проводит обсуждение реформы общественного транспорта.

Реформа запущена всего несколько месяцев назад, но Битан заявил, что в нее потребуется внести поправки. По его словам, еще в Кнессете предыдущего созыва комиссия требовала внести поправки в реформу.

Бывший председатель экономической комиссии Михаэль Битон заявил, что министерство транспорта скрывало данные от комиссии, а он требовал внесения поправок в реформу, включая бесплатный проезд для людей 67 лет и старше.

Авигдор Либерман, бывший министр финансов, также считает, что реформа не идеальна. Он поддержал предоставление права на бесплатный проезд для тех, кто достиг пенсионного возраста.

Председатель организации водителей общественного транспорта Исраэль Ганон выступил с предложением разрешить солдатам бесплатный проезд в общественным транспортом в течение трех лет после демобилизации, а также разрешить бесплатный проезд для водителей и их семей. Но Давид Битан заявил, что предложение освободить демобилизованных солдат от оплаты проезда для закрепления у них привычки пользоваться им, хорошее, но достаточно одного года.

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