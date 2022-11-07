В ЦАХАЛе анонсировали проведение учений Командования тыла

Учения будут включать подготовку к чрезвычайным ситуациям, таким как проникновение террористов, запуск ракет и землетрясения.

Командование тыла проведет учения на следующей неделе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

«Командование тыла проведет учения в нескольких местах в Израиле с понедельника по четверг на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения будут включать подготовку к чрезвычайным ситуациям, таким как проникновение террористов, запуск ракет и землетрясения.

Как сообщал Курсор, в воскресенье силы обороны Израиля заявили о начале двухдневных военных учений вдоль северной границы Израиля.

Учения призваны повысить боеготовность войск, дислоцированных в приграничной зоне, и в них будут задействованы подразделения, имитирующие «совместные наземные и воздушные возможности», заявили в ЦАХАЛе.

В ЦАХАЛе добавили, что учения также направлены на проверку готовности штабов различных подразделений Северного командования ЦАХАЛа во время потенциальной эскалации с ливанской террористической группировкой «Хизбалла» или другими поддерживаемыми Ираном ополченцами.

Военные заявили, что учения были спланированы заранее, указывая на то, что они не связаны с текущей оценкой ситуации.

В прошлом месяце ЦАХАЛ провел недельные учения на севере Израиля.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ атаковал террористов, напавших на израильтян.