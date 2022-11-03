В ЦАХАЛе прокомментировали ночные рейды в Иудее и Самарии

ЦАХАЛ сообщает, что 14 человек задержаны в ходе ночных рейдов в Иудее и Самарии, в том числе в деревне террориста, который наехал вчера на офицера ЦАХАЛа.

Армия обороны Израиля сообщила, что во время ночных рейдов в Иудее и Самарии военнослужащие задержали 14 разыскиваемых палестинцев и захватили несколько единиц оружия.

Рейды включали операции в деревне Байт-Дуку, где проживает нападавший, который серьезно ранил офицера, наехав на него на контрольно-пропускном пункте к востоку от израильского города Модиин. Раненый офицер выстрелил в нападавшего палестинца, убив его.

כוחות צה"ל ומג"ב פעלו בכפר בית דקו שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין בביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה אמש במחסום בל.

במהלך הפעילות התפתחו במרחב הפרות סדר אלימות, שכללו יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר הכוח >> pic.twitter.com/tuDOPH83b1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2022

В ЦАХАЛе говорят, что во время операции в Бейт-Дуку вспыхнули беспорядки, в солдат бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Военные ответили средствами для разгона толпы.

Сообщений о травмах не поступало.

Служба безопасности ШАБАК арестовала 14 подозреваемых для дальнейшего допроса.

Ранее Курсор писал, что появилась новая информация о состоянии офицера ЦАХАЛа, раненного террористом возле Модиина.

Напомним о наезде на офицера ЦАХАЛа возле Модиина: озвучены новые подробности.