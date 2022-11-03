В ЦАХАЛе прокомментировали ночные рейды в Иудее и Самарии

08:41, Сегодня
Новости Израиля
военнослужащий цахала фото
Фото: depositphotos.com

ЦАХАЛ сообщает, что 14 человек задержаны в ходе ночных рейдов в Иудее и Самарии, в том числе в деревне террориста, который наехал вчера на офицера ЦАХАЛа.

Армия обороны Израиля сообщила, что во время ночных рейдов в Иудее и Самарии военнослужащие задержали 14 разыскиваемых палестинцев и захватили несколько единиц оружия.

Рейды включали операции в деревне Байт-Дуку, где проживает нападавший, который серьезно ранил офицера, наехав на него на контрольно-пропускном пункте к востоку от израильского города Модиин. Раненый офицер выстрелил в нападавшего палестинца, убив его.

В ЦАХАЛе говорят, что во время операции в Бейт-Дуку вспыхнули беспорядки, в солдат бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Военные ответили средствами для разгона толпы.

Сообщений о травмах не поступало.

Служба безопасности ШАБАК арестовала 14 подозреваемых для дальнейшего допроса.

Ранее Курсор писал, что появилась новая информация о состоянии офицера ЦАХАЛа, раненного террористом возле Модиина.

Напомним о наезде на офицера ЦАХАЛа возле Модиина: озвучены новые подробности.

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