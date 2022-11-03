В ЦАХАЛе прокомментировали ночные рейды в Иудее и Самарии

Армия обороны Израиля сообщила, что во время ночных рейдов в Иудее и Самарии военнослужащие задержали 14 разыскиваемых палестинцев и захватили несколько единиц оружия.
Рейды включали операции в деревне Байт-Дуку, где проживает нападавший, который серьезно ранил офицера, наехав на него на контрольно-пропускном пункте к востоку от израильского города Модиин. Раненый офицер выстрелил в нападавшего палестинца, убив его.
В ЦАХАЛе говорят, что во время операции в Бейт-Дуку вспыхнули беспорядки, в солдат бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Военные ответили средствами для разгона толпы.
Сообщений о травмах не поступало.
Служба безопасности ШАБАК арестовала 14 подозреваемых для дальнейшего допроса.
Ранее Курсор писал, что появилась новая информация о состоянии офицера ЦАХАЛа, раненного террористом возле Модиина.
Напомним о наезде на офицера ЦАХАЛа возле Модиина: озвучены новые подробности.