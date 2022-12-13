В ЦАХАЛе отреагировали на обвинения в убийстве палестинской девушки

«Приписывание стрельбы солдату вызывают своего рода внушение вины бойцам, и все это при том, что следствие еще идет и предварительных выводов еще нет», — предупредили в Армии обороны Израиля.

Высокопоставленные чиновники Армии обороны Израиля отвергают заявления, что палестинская девочка в Дженине была убита в результате случайного выстрела наших сил.

Об этом сообщает Maariv.

«Немного странно, потому что менее чем через два часа после инцидента военных обвинили без расследования», — заявили они.

Чиновники считают опрометчивыми такие высказывания о вине военных ЦАХАЛа до завершения расследования по этому делу.

«Приписывание стрельбы солдату МАГАВ во время беспорядков, и заявления разных сторон по этому поводу вызывают своего рода внушение вины бойцам МАГАВ, и все это при том, что следствие еще идет и предварительных выводов еще нет», — предупредили высокопоставленные лица Армии обороны Израиля.

В МАГАВ заявили: «Немного странно, что через два часа после инцидента обвинение направлено на агента МАГАВ под прикрытием, хотя на момент выстрела в журналистку Ширин Абу-Акле ЦАХАЛу понадобилось недели, чтобы представить отчет».

Ранее Курсор писал, что снайпер случайно убил арабского подростка в Дженине. Солдат мог неправильно опознать человека, стоявшего рядом с вооруженным террористом.

Еще мы сообщали, то Лапид извинился за смерть подростка в Дженине. Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид выразил сожаление в связи со смертью 16-летней девушки во время операции по задержанию подозреваемых в терроризме в Дженине и выразил соболезнования ее семье.