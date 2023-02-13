В ЦАХАЛе рассказали о киберметоде, использованном против командиров ХАМАСа

Командующий подразделением обработки данных и искусственного интеллекта ЦАХАЛа 8200 полковник Йоав утверждает, что его подразделение пользовалось киберинструментами во время войны в Газе в мае 2021 года для успешных атак по, как минимум, двум командирам ХАМАСа.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль Сегодня».

По словам полковника, ЦАХАЛ вычислил одного из командиров ракетных подразделений и одного из руководителей противотанковых ракетных подразделений ХАМАСа, пользуясь возможностями обработки данных и искусственного интеллекта.

Как он утверждает, с помощью цифровых методов ЦАХАЛ смог «создать 200 новых целевых активов» за операцию, длившуюся десять дней.

«Как мы это делаем? Мы берем исходные подгруппы, вычисляем их близкий круг (личных связей), вычисляем соответствующие характеристики, ранжируем результаты и определяем пороги, используем данные офицеров разведки для улучшения алгоритма», – сказал он и добавил, что после используются секретные цифровые платформы, чтобы обнаруживать цели.

Йоав заявил, что война в Газе в мае 2021 года считается «первой цифровой войной».

Ранее мы рассказывали, что в ночь на понедельник, 13 февраля, ЦАХАЛ атаковал в секторе Газа подземные мастерские ХАМАСа по производству вооружений и склады, на которых ХАМАС хранил сырье и комплектующие для производства ракет. Предполагается, что это «значительно затруднит пополнение ХАМАСом своего ракетного арсенала».

Удар нанесли после того, как террористы обстреляли территории Израиля вечером 11 февраля. Тогда из сектора Газа в сторону кибуца Нахаль Оз осуществили единичный запуск ракеты. К счастью, система ПРО «Железный купол» сбила ракету и никто не пострадал.

Также «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ перехватил крупную партию наркотиков на границе с Египтом.