ЦАХАЛ перехватил крупную партию наркотиков на границе с Египтом

В ночь на понедельник, 13 февраля, израильские военнослужащие перехватили на границе с Египтом крупную партию запрещенных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе операции силы Армии обороны Израиля задержали четырех злоумышленников, которые пытались переправить через границу 90 килограммов наркотиков на сумму около 2 миллионов шекелей.

Задержанные и наркотические вещества были переданы израильской полиции.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье, 12 февраля, израильские силовики пресекли контрабанду наркотиков из Египта на сумму примерно в 50 млн шекелей. Источник опубликовал видео автомобиля, в котором пытались провезти наркотики.

Еще мы писали, что сотрудники полиции в Петах-Тикве задержали банду торговцев наркотиками, которые орудовали в городе и доставляли свой «товар», маскируясь под службу доставки еды «Wolt». Стражи порядка арестовали пятерых подозреваемых, при обыске у них нашли 53 килограмма наркотических веществ.

Напомним, что в аэропорту им. Бен-Гурион полиция задержала четырех израильтянок, перевозивших 15 килограммов кокаина и кетамина, стоимость которых оценивается в миллионы шекелей.

Читайте также, что в Хайфе сотрудники полиции Израиля обнаружили три крупные лаборатории по производству каннабиса. Во всех случаях произошел полицейский рейд в квартире, которая фактически использовалась как гидролаборатория, причем одна из квартир была обнаружена в Хайфе, а еще две — в замке Кармель.