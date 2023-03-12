В ЦАХАЛе сделали важное объявление

ЦАХАЛ примет участие в учениях «Красный флаг» с ВВС США.

Армия обороны Израиля намерена принять участие в учениях «Красный флаг» под руководством ВВС США, объявили они в воскресенье утром.

Учения пройдут на базе ВВС США Неллис в Неваде.

The @IAFsite will participate in the “Red Flag” exercise, led by the @usairforce at the Nellis USAF Base in Nevada. This exercise strengthens the operational cooperation between the two militaries as key partners committed to maintaining security in the Middle East. — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2023

«Эти учения укрепляют оперативное сотрудничество между двумя армиями как ключевыми партнерами, приверженными поддержанию безопасности на Ближнем Востоке», — заявили в ЦАХАЛе.

ВВС Израиля начинают совместные учения с ВВС США

Сегодня на базе ВВС США «Неллис» в штате Невада начнутся совместные учения «Красный флаг» военно-воздушных сил Израиля и США.

Учения продлятся около двух недель и будет включать отработку стратегической атаки в глубине вражеской территории, достижение господства в воздухе, оборону территории, перехват авиации противника, полет на малой высоте и атака в незнакомой местности, где размещены системы ПВО противника.

Кроме того, будет отработана дозаправка в воздухе, при которой израильские самолеты-заправщики будут заправлять американские истребители, а самолеты «Адир» (F35) будут дозаправляться с использованием американских самолетов-заправщиков KC135.

Читайте также: ЦАХАЛ задержал террориста, планировавшего взрыв в Бейтар-Илите.

Еще Курсор писал, что палестинский подросток швырнул коктейль Молотова по позиции ЦАХАЛа: военные озвучили подробности инцидента.