В ЦАХАЛе заявили, что предотвратили ночную попытку контрабанды наркотиков в Израиль из Египта

Было изъято более 120 килограммов неназванного наркотика, стоимость которого оценивается в 2,4 миллиона шекелей. По данным военных, в ходе рейда никто не был арестован.

В ЦАХАле заявили, что военнослужащие предотвратили попытку контрабанды наркотиков в Израиль из Египта.

По данным израильских военных, солдаты, следившие за камерами наблюдения, заметили попытку контрабанды наркотиков и направили на место происшествия войска.

По данным ЦАХАЛа, было изъято более 120 килограммов (265 фунтов) неназванного наркотика, стоимость которого оценивается в 2,4 миллиона шекелей (745 000 долларов США).

В ходе рейда никто не был арестован.

Как ранее писал Курсор, по окончании тайного расследования стало известно, что девятиклассник в Тель-Авиве арестован по подозрению в десятках поставок наркотиков своим одноклассникам и другим несовершеннолетним.

Кроме того, следователи отдела по делам молодежи полицейского участка Нетании арестовали 30-летнего жителя по подозрению в продаже запрещенных веществ. Работа в такси помогала ему перевозить наркотики.

Также напомним, что Центральный районный суд приговорил 41-летнего мужчину из Кирьят-Моцкина к 4 годам лишения свободы за то, что он систематически и изощренно воровал денежные суммы у пожилых людей с помощью наркотиков, обладающих седативным действием.