Жителя Кирьят-Моцкина приговорили к тюрьме за кражу денег у стариков с помощью наркотиков

Неоднократно подсудимый вместе с сотрудницей Еленой Крочнок действовали с целью хищения крупных сумм денег у пожилых людей, при этом применяя вещества, оказывающие на стариков седативное действие.

Сегодня, 2 марта, Центральный районный суд приговорил 41-летнего Евгения Бабица из Кирьят-Моцкина к 4 годам лишения свободы за то, что он систематически и изощренно воровал денежные суммы у пожилых людей с помощью наркотиков, обладающих седативным действием.

Бабиц был осужден за преступления, связанные с кражей, мошенничеством с дебетовыми картами и сговором с целью совершения преступления. Кроме того, Бебитца приговорили к испытательному сроку, штрафу в размере 10 000 шекелей и денежной компенсации каждой из жертв преступления.

Согласно обвинительному заключению, поданному адвокатом Эфратом Пиром из прокуратуры Центрального района, ​​подсудимый управлял Sigma Impulses Ltd., которая занималась продажей физиотерапевтических устройств. Неоднократно подсудимый вместе с другим сотрудником компании, Еленой Крочнок, систематически действовал с целью хищения крупных сумм денег у пожилых людей, при этом применяя вещества, оказывающие на этих пожилых людей седативное действие.

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