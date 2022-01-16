В центре Иерусалима жестоко избили еврея

Молодой человек с помощью адвоката в настоящее время обращается в полицию.

Араб жестоко напал на молодого еврея, когда шел по улице Агриппы в центре Иерусалима. Нападавший обругал еврея, ударил его кулаком по лицу и продолжал избивать, даже когда тот упал на землю. Прибывшие на место полицейские опросили обе стороны.

Об этом сообщает 7 канал.

Молодой человек с помощью адвоката Хаима Блейхера из организации «Хонно» в настоящее время обращается в полицию с просьбой арестовать нападавшего и привлечь его к ответственности. Полиция ответила, что инцидент был урегулирован решительно и надлежащим образом, и что дело все еще находится в стадии расследования.

Адвокат Хаим Блейхер, представляющий еврея, сказал, что «к сожалению, безопасность и кровь евреев оказались забыты в глазах исламистских активистов, многие из которых осуществляют свои действия, работая в магазинах и на предприятиях в центре города.

В письме, отправленном адвокатом Хаимом Блейхером в полицию в Иерусалиме, описана последовательность нападения: «Мой клиент подвергся жестокому нападению на улице Агриппы со стороны представителя меньшинства. Мой клиент, еврей в кипе, который учился в соседней ешиве, шел по улице Агриппы в Томо, когда внезапно подъехал мальчик из числа меньшинств, который вел тележку и застрял в ней. Мой клиент пробормотал ему «будь осторожен» и продолжил свой путь, не придавая значения происшествию».

Когда полиция прибыла на место происшествия, нападавший решил оклеветать жертву инцидента. В конце своего письма адвокат Блейхер потребовал арестовать нападавшего и предать его суду.

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