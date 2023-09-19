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В центре Израиля задержали врача за попытку контрабанды "наркотика изнасилования"

14:14, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
полиция израиля фото
Фото: depositphotos.com
Сотрудники таможни нашли подозрительные пузырьки и сообщили в полицию.

Врача, работающего в одном из медицинских учреждений в центре Израиля, сотрудники полиции задержали за попытку контрабанды препарата, известного как "наркотик изнасилования".

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Арестовали медицинского работника после того, как сотрудники  таможни обнаружили во время проверки груза подозрительные пузырьки, поэтому привлекли правоохранителей. В ходе расследования они провели обыск в доме подозреваемого и обнаружили там различные виды наркотических средств.

В суде защитник врача пытался оправдать наличие одного из наркотиков тем, что это был "гель для снятия ресниц", который его подзащитный использовал сам, переодеваясь в женскую одежду.

Сотрудники полиции просили суд продлить срок содержания подозреваемого под стражей еще на 5 дней, пока продолжается расследование дела, но мужчина был отпущен под домашний арест под залог.

"Курсор" писал ранее, что сотрудниками отделения полиции 747, которое базируется в аэропорту им. Бен-Гуриона, были предотвращены две попытки контрабанды "наркотика изнасилования". Подозреваемых задержали.

Еще мы писали, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован в аэропорту "Бен-Гурион" после того, как служба безопасности обнаружила более 10 литров ГБЛ, также известного как жидкий экстази, который, как известно, используется в качестве наркотика для изнасилований.

Напомним, что прокуратура предъявила 46-летнему предпринимателю из Рамат-Гана Исраэлю Ору обвинение в совершении сексуальных преступлений против пяти женщин.  Следствие установило, что мужчина устраивал у себя дома вечеринки, приглашал молодых женщин, угощал их напитками, в которые добавлял наркотические вещества. 

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