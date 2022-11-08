В центре страны возобновили движение пассажирских поездов

Во второй половине дня, 8 ноября, спустя 7 часов ремонтных работ, израильтянам сообщили о возобновлении движения пассажирских поездов.

Об этом сообщает издание News.walla.

Движение на участке между железнодорожными станциями «Ришон-ле-Цион Моше Даян» и «Тель-Авив Савидор Мерказ» восстановлено. Утром обычное расписание было нарушено из-за проблемы, возникшей в системе электроснабжения поездов. Сейчас ее полностью устранили.

Все остальные линии работали в обычном режиме.

«Курсор» писал ранее, что в Комиссии по планированию и строительству Северного округа Израиля утвердили план прокладки железной дороги между Кармиэлем и Кирьят-Шмоной. Речь идет о 54-километровой железнодорожной ветке, которая рассчитана на движение скоростных электрических поездов.

Еще мы писали, что новая роботизированная парковка для велосипедов, которую открывает государственная компания «Израильские железные дороги» («Ракевет Исраэль») позволит пассажирам не тащить с собой в поезд велосипеды и самокаты, а оставлять на железнодорожной станции.

Напомним, что компания «Ракевет Исраэль» («Израильские железные дороги») изменила тарифы на проезд в несколько городов и поселков.