В центре Тель-Авива произошла стрельба: подозреваемые задержаны

На улице Дизенгоф в Тель-Авиве были слышны звуки стрельбы, информации о пострадавших пока нет, на месте работает полиция.

Сегодня вечером, 2 августа, жители улицы Дизенгоф в Тель-Авиве слышали звуки выстрелов. На место инцидента приехала полиция.

Об этом сообщает издание News.walla.

Сотрудники полиции предполагают, что у инцидента криминальная подоплека. К месту происшествия стянуты патрульные машины, идет предварительное расследование. Двое подозреваемых задержаны, но мотивы дела пока неизвестны.

Информации о пострадавших лицах пока не поступало.

Работник одного из ресторанов, который расположен в том районе, где произошла стрельба, заявил, что это было нападение. Двое неизвестных на мотоцикле выпустили по автомобилю 5 выстрелов и продолжили движение в сторону Бен-Гуриона.

Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

«Курсор» писал ранее, что на шоссе 75 недалеко от Кирьят Тивон, в 15 км от Хайфы, случилась перестрелка. Пострадали двое 25-летних мужчин. По первоначальной версии, это были криминальные разборки.

Еще мы писали, что в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля на дороге в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, по меньшей мере 9 человек получили ранения. Полиция была предупреждена о выстрелах благодаря городской технологии ShotSpotter, которая оповещает полицейское управление о звуках стрельбы.

Напомним, что в результате стрельбы в центре в Филадельфии, штат Теннесси, погибли по меньшей мере шесть человек и более 25 получили ранения.