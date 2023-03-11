В центре Тель-Авива собрались сотни израильтян, чтобы помолиться за раненых в теракте

Трое пострадавших находятся в больнице, за их жизнь сейчас борются врачи.

На месте теракта возле ресторана на Дизенгоф в Тель-Авиве собралось множество людей, чтобы помолиться за выздоровление раненых после нападения, которое произошло 9 марта.

Как известно, в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве сейчас находятся три человека, которых ранил террорист. Среди них — 32-летний спортсмен Ор Эшкар, участвовавший в соревнованиях Iron Man World Championship. По словам медиков, пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако на данный момент его жизни ничего не угрожает. Тем не менее, ему нужно пройти долгий путь восстановления.

Еще один раненый — 34-летний Ротем Мансано, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас его состояние улучшилось, он пришел в сознание и находится на связи с медперсоналом.

מאות בני אדם נושאים תפילה המונית בזירת הפיגוע שאירע אמש בתל אביב@sharonidan pic.twitter.com/NDMnl9qx2t — כאן חדשות (@kann_news) March 10, 2023

Напомним, вечером, 9 марта, террорист открыл стрельбу по прохожим на одной из самых оживленных улиц города, ранив трех человек. После этого он убежал, продолжая стрелять, но был быстро ликвидирован в результате операции спецназа.

Террористом оказался активист террористической организации ХАМАС 23-летний Муатаз Хауаджа из деревни Наалин, ранее дважды задерживавшийся службами безопасности Израиля за террористическую деятельность. Он был ликвидирован добровольцем полиции и бойцами подразделений спецназа.

Также «Курсор» сообщал о том, что семья раненого DJ Ротема Мансано опубликовала сообщение. В нем родные пострадавшего рассказывают о произошедшем и предложила его коллегам заменить Ротема. Десятки израильских DJ откликнулись на это предложение и согласились заменить раненого в теракте коллегу на его предстоящих мероприятиях. Также они заявили, что оплату за свои услуги пожертвуют на лечение Мансано.