В Цфате в детском саду забыли трехлетнего ребенка

Во вторник, 6 декабря, в детском саду в Цфате забыли трехлетнего мальчика. Прохожий услышал его плач и вызвал сотрудников полиции.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Житель города вышел на прогулку со своей собакой и услышал, как с двора детского сада доносится плач. Он последовал к дошкольному учреждению и увидел, что мальчик находится там совсем один. На место инцидента он вызвал полицию. К этому моменту сад оставался закрытым полтора часа.

Сотрудники правоохранительных органов забрали ребенка в участок и стерегли его до приезда родителей. Как оказалось, всех детей развезли на организованной подвозке по домам, а его забыли. Родители, как выяснилось, не беспокоились, что малыша долго нет, они подумали, что по какой-то причине развозка задержалась.

Отмечается, что воспитательница детского сада будет вызвана на допрос.

«Курсор» писал ранее, что 25 октября, в детском саду в Холоне произошел чрезвычайный случай. Трое детей попали в больницу с признаками отравления опасным веществом.

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