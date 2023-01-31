В туристической отрасли Израиля наблюдается кадровый дефицит

Туристическая сфера в Израиле и во всем мире начинает постепенно восстанавливаться после пандемии коронавирусной инфекции. Однако в нашей стране ощущается острый дефицит кадров в этой отросли, и это серьезная проблема, поскольку в марте-апреле Израиль готовится открыть новый туристический сезон.

Об этом пишет издание «Детали».

Генеральный директор и владелец гостиничной сети «Атлас» говорит, что им не хватает тысяч работников и нет ни одной позиции, на которой штат был полностью укомплектованный.

В ЦСБ говорят, что в конце прошлого года в израильских гостиницах были задействованы около 40 тысяч человек, что на 2 тысячи меньше, чем в 2019 году.

Заместитель генерального директора Гостиничного объединения Цви Бехер считает, что для возвращения бизнеса к состоянию, существовавшему в 2019 году, необходимо набрать 5000 новых работников.

Руководители парков, музеев и торговых центров также жалуются на острый кадровый дефицит. Многие из них опасаются, что не смогут заполнить слишком многие вакансии к началу туристического закона. В настоящее время штаты в отрасли организации развлечений не заполнены на 20-25 процентов.

Отмечается, что условия труда в туристической отрасли не считаются особо привлекательными. Обслуживающему персоналу приходится выходить на работу по выходным и по праздникам, отрабатывать ночные смены. А зарплаты в отрасли, которые в течение 2022 года поднялись на 20-30 процентов, по-прежнему низкие. Они ненамного превышают минимальную зарплату в стране.